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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 05 марта 2011
Атлетико
05.03.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
5'
Х. Антонио Рейес
68'
С. Агуэро
72'
Д. Форлан
34'
Д. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
Замена
Хуанфран
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
П. Ассунсао
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 3:1!
Д. Форлан
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Рубен
️️️️
Кани
Замена
Коке
️️️️
Элиас
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Ф. Луис
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
М. Суарес
11'
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЛП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
18
Домингес
16
Луис
30
Уйфалуши
7
Элиас
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
6
Валеро
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
10
Агуэро
20
Хуанфран
20
Хуанфран
10
Агуэро
4
Суарес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
4
Суарес
7
Элиас
6
Коке
6
Коке
7
Элиас
8
Кани
15
Рубен
15
Рубен
8
Кани
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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