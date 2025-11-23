24 ноября в 13 туре Ла Лиги «Эспаньол» сыграет дома против «Севильи». Команды подходят к очному противостоянию с разными игровыми акцентами: каталонцы стараются действовать прагматично и делать ставку на организованную оборону, тогда как андалусийцы чаще идут в атаку, компенсируя огрехи у своих ворот давлением впереди. История очных встреч явно на стороне гостей, которые не проигрывают «Эспаньолу» уже 12 матчей подряд, стабильно находя путь к чужим воротам.

«Эспаньол»

После поражения от «Вильярреала» (0:2) команда опустилась в турнирной таблице, но по-прежнему сохраняет место в верхней части. «Эспаньол» забил 6 голов в последних пяти матчах, однако и пропустил столько же, что указывает на определенную нестабильность. Лучшим бомбардиром остается Пере Милья, вокруг которого строится атакующая модель, но интенсивности впереди нередко не хватает при давлении со стороны соперника.

«Севилья»

Подопечные гостей выиграли у «Осасуны» (1:0), но в целом действуют неровно: 9 пропущенных мячей за последние пять встреч говорят о проблемах в защите. При этом атакующий потенциал стабилен – команда забивает в 20 из 22 последних матчей и в среднем отличается 1.40 раза за игру. Рубен Варгас продолжает вести линию нападения, регулярно создавая остроту.

Факты о командах

«Эспаньол»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность: 1.20 гола за игру

Пропускает в 3 турах подряд

18 очков после 12 туров, 6 место

«Севилья»

Не проигрывает «Эспаньолу» в 12 очных матчах

Забивает в 14 подряд встречах с этим соперником

Средний показатель пропущенных: 1.80 за игру

16 очков после 12 туров, 9 место

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья»

С учетом статистики личных встреч и текущей формы «Севилья» выглядит более устойчивым вариантом для ставки на результат. Гости стабильно забивают и имеют психологическое преимущество над соперником, тогда как «Эспаньол» при потере мяча часто испытывает сложности в позиционной обороне. Ожидается интенсивная игра с обменом опасными моментами и минимум одним голом с каждой стороны, при этом вероятность поражения гостей остается низкой.

Рекомендованные ставки