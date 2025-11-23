Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эспаньол» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 24 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

23 ноября 2025 10:41
Эспаньол - Севилья
24 нояб. 2025, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Двойной шанс «Севильи» (Х2)
Сделать ставку

24 ноября в 13 туре Ла Лиги «Эспаньол» сыграет дома против «Севильи». Команды подходят к очному противостоянию с разными игровыми акцентами: каталонцы стараются действовать прагматично и делать ставку на организованную оборону, тогда как андалусийцы чаще идут в атаку, компенсируя огрехи у своих ворот давлением впереди. История очных встреч явно на стороне гостей, которые не проигрывают «Эспаньолу» уже 12 матчей подряд, стабильно находя путь к чужим воротам.

«Эспаньол»

После поражения от «Вильярреала» (0:2) команда опустилась в турнирной таблице, но по-прежнему сохраняет место в верхней части. «Эспаньол» забил 6 голов в последних пяти матчах, однако и пропустил столько же, что указывает на определенную нестабильность. Лучшим бомбардиром остается Пере Милья, вокруг которого строится атакующая модель, но интенсивности впереди нередко не хватает при давлении со стороны соперника.

«Севилья»

Подопечные гостей выиграли у «Осасуны» (1:0), но в целом действуют неровно: 9 пропущенных мячей за последние пять встреч говорят о проблемах в защите. При этом атакующий потенциал стабилен – команда забивает в 20 из 22 последних матчей и в среднем отличается 1.40 раза за игру. Рубен Варгас продолжает вести линию нападения, регулярно создавая остроту.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 3 турах подряд
  • 18 очков после 12 туров, 6 место

«Севилья»

  • Не проигрывает «Эспаньолу» в 12 очных матчах
  • Забивает в 14 подряд встречах с этим соперником
  • Средний показатель пропущенных: 1.80 за игру
  • 16 очков после 12 туров, 9 место

Личные встречи
17% (6)
22% (8)
61% (22)
41
Забитых мячей
72
1.14
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
6:4
Самый результативный матч:  6:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
25.01.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 2
25.10.2024
Севилья
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 2
04.05.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 3
10.09.2022
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 1
20.02.2022
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
25.09.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 2
16.02.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0 : 2
18.08.2019
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
0 : 1
17.03.2019
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 1
11.11.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
0 : 3
20.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
1 : 1
19.08.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 1
29.01.2017
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
6 : 4
20.08.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
1 : 0
01.05.2016
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 0
30.12.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 2
01.02.2015
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Севилья
1 : 0
29.01.2015
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
3 : 1
22.01.2015
Севилья
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
31.08.2014
Севилья
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
4 : 1
06.04.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
10.11.2013
Севилья
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 2
08.12.2012
Севилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0 : 3
29.11.2012
Севилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
3 : 1
01.11.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
13.05.2012
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 0
14.01.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 3
21.05.2011
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 2
15.01.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
2 : 0
20.03.2010
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
0 : 0
24.10.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 2
15.02.2009
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 0
24.09.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
2 : 4
16.02.2008
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
2 : 3
25.09.2007
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья»

С учетом статистики личных встреч и текущей формы «Севилья» выглядит более устойчивым вариантом для ставки на результат. Гости стабильно забивают и имеют психологическое преимущество над соперником, тогда как «Эспаньол» при потере мяча часто испытывает сложности в позиционной обороне. Ожидается интенсивная игра с обменом опасными моментами и минимум одним голом с каждой стороны, при этом вероятность поражения гостей остается низкой.

Рекомендованные ставки

  • Двойной шанс «Севилья» (Х2) – коэффициент 1.82
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.95

1.82
Двойной шанс «Севильи» (Х2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Севилья Эспаньол
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 