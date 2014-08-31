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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 31 августа 2014
Эспаньол
31.08.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
61'
К. Стуани
34'
К. Бакка
57'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
Желтая карточка
Л. Васкес
90'
83'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
Замена
Х. Морилья
️️️️
П. Монтанье
80'
73'
Замена
Э. Банега
️️️️
Витоло
73'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Д. Суарес
72'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Х. Хордан
️️️️
А. Гонсалес
71'
Желтая карточка
В. Санчес
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
Пас отдал
В. Санчес
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
С. Севилья
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Суарес
Желтая карточка
К. Касилья
56'
35'
Желтая карточка
Витоло
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
Д. Колотто
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Алекс
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
26
Хайро Морилья
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-5-2
1
Касилья
27
Альварес
27
Гонсалес
19
Колотто
4
Санчес
8
Севилья
10
Абрахам
18
Монтанье
21
Лопес
9
Гарсия
7
Стуани
4-1-2-2-1
25
Барбоса
23
Коке
22
Видаль
2
Пареха
3
Наварро
20
Крыховяк
23
Карришу
10
Иборра
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
18
Монтанье
26
Морилья
26
Морилья
18
Монтанье
27
Гонсалес
19
Хордан
19
Хордан
27
Гонсалес
8
Севилья
17
Васкес
17
Васкес
8
Севилья
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
7
Витоло
11
Банега
11
Банега
7
Витоло
4
Суарес
10
Деулофеу
10
Деулофеу
4
Суарес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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