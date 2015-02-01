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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 01 февраля 2015
Севилья
01.02.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
26'
Д. Фигейраш
35'
Витоло
89'
Я. Аспас
15'
К. Стуани (П)
77'
В. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
Желтая карточка
Я. Аспас
89'
ГОЛ! 3:2!
Я. Аспас
Пас отдал
К. Бакка
89'
Желтая карточка
К. Бакка
81'
Замена
К. Бакка
️️️️
Э. Банега
79'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
В. Санчес
Желтая карточка
Э. Банега
66'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
56'
46'
Замена
С. Гарсия
️️️️
П. Монтанье
Замена
С. Рико
️️️️
Бету
46'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Васкес
Желтая карточка
А. Аррибас
44'
42'
Замена
П. Лопес
️️️️
С. Севилья
40'
Красная карточка
К. Касилья
Желтая карточка
В. Иборра
38'
ГОЛ! 2:1!
Витоло
Пас отдал
А. Видаль
35'
34'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Э. Морено
ГОЛ! 1:1!
Д. Фигейраш
26'
21'
Желтая карточка
В. Санчес
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Стуани
Желтая карточка
Бету
14'
13'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
А. Видаль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Бету
15
Колоджейчак
14
Аррибас
90
Фигейраш
3
Наварро
22
Видаль
10
Иборра
23
Карришу
11
Банега
7
Витоло
10
Аспас
3-5-1-1
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
29
Фуэнтес
8
Севилья
4
Санчес
87
Каньяс
21
Лопес
10
Абрахам
18
Монтанье
7
Стуани
34
Бету
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
34
Бету
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
11
Банега
70
Бакка
70
Бакка
11
Банега
8
Севилья
13
Лопес
13
Лопес
8
Севилья
15
Морено
27
Гонсалес
27
Гонсалес
15
Морено
18
Монтанье
9
Гарсия
9
Гарсия
18
Монтанье
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Севилья - Эспаньол
8
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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