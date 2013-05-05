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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 05 мая 2013
Севилья
05.05.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
12'
Х. Капдевила (АГ)
19'
Коке
23'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
87'
Замена
С. Техера
️️️️
Х. Верду
81'
Замена
В. Альварес
️️️️
М. Вакасо
Замена
Сисиньо
️️️️
Коке
81'
72'
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
М. Стеванович
️️️️
Д. Перотти
63'
61'
Замена
Р. Баэна
️️️️
В. Санчес
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Кондогбиа
49'
45'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
Пас отдал
И. Ракитич
23'
ГОЛ! 2:0!
Коке
Пас отдал
Х. Навас
19'
Желтая карточка
А. Негредо
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Капдевила
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
3-3-2-2
34
Бету
23
Коке
3
Наварро
17
Фасио
5
Морено
17
Медель
16
Навас
19
Кондогбиа
11
Ракитич
21
Негредо
8
Перотти
4-3-1-2
1
Касилья
19
Колотто
18
Форлин
15
Морено
6
Капдевила
21
Лопес
4
Санчес
22
Вакасо
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
8
Перотти
9
Стеванович
9
Стеванович
8
Перотти
19
Кондогбиа
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
23
Коке
11
Сисиньо
11
Сисиньо
23
Коке
22
Вакасо
27
Альварес
27
Альварес
22
Вакасо
25
Верду
8
Техера
8
Техера
25
Верду
4
Санчес
15
Баэна
15
Баэна
4
Санчес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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