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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 04 мая 2023
Севилья
04.05.2023, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
22'
Б. Хиль
69'
Л. Окампос (П)
88'
П. Гуйе
29'
К. Рекик (АГ)
43'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
В. Соуза
Замена
Л. Баде
️️️️
О. Торрес
90'
ГОЛ! 3:2!
П. Гуйе
Пас отдал
М. Акунья
88'
82'
Замена
К. Баре
️️️️
Н. Меламед
81'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Д. Суарес
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Б. Хиль
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Окампос
69'
66'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Б. Оливан
62'
Желтая карточка
Д. Суарес
60'
Замена
В. Соуза
️️️️
С. Дардер
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
46'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
46'
Желтая карточка
Б. Хиль
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:2!
Х. Пуадо
Пас отдал
Б. Оливан
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
33'
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Рекик
ГОЛ! 1:0!
Б. Хиль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Брайан Хиль
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Хави Синтес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Дмитрович
13
Теллес
4
Рекик
16
Навас
18
Гуйе
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
10
Сусо
17
Хиль
17
Мир
3-2-1-3-1
1
Пачеко
23
Монтес
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Оливан
10
Дардер
7
Пуадо
4
Суарес
10
Меламед
13
Хоселу
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
8
Торрес
5
Баде
5
Баде
8
Торрес
17
Хиль
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Хиль
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
5
Оливан
22
Санчес
22
Санчес
5
Оливан
10
Дардер
5
Соуза
5
Соуза
10
Дардер
10
Меламед
88
Баре
88
Баре
10
Меламед
4
Суарес
8
Экспозито
8
Экспозито
4
Суарес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
6
Хави Синтес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
6
Хави Синтес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Севилья - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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