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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 20 марта 2010
Эспаньол
20.03.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
8'
П. Освальдо
61'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
Замена
Коро
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Маркес
Травма
Х. Маркес
Замена
И. Алонсо
️️️️
Ф. Маркес
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Душер
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Маркес
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
С. Скиллачи
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
П. Освальдо
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
(К)
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Луис Гарсия
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-3-1
1
Альварес
12
Вила
4
Руис
2
Пареха
2
Чика
16
Уртадо
10
Хави Маркес
0
Маркес
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
10
Освальдо
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Адриано
3
Наварро
22
Душер
16
Зокора
11
Ренато
17
Капель
21
Негредо
10
Хави Маркес
15
Баэна
15
Баэна
10
Хави Маркес
7
Кальехон
10
Коро
10
Коро
7
Кальехон
0
Маркес
24
Алонсо
24
Алонсо
0
Маркес
17
Капель
9
Акоста
9
Акоста
17
Капель
16
Навас
8
Перотти
8
Перотти
16
Навас
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Эспаньол - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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