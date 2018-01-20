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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 20 января 2018
Эспаньол
20.01.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
15'
Ф. Васкес
34'
П. Сарабия
90'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
90'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
Пас отдал
П. Сарабия
Желтая карточка
В. Санчес
85'
83'
Желтая карточка
С. Эскудеро
71'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
Х. Лопес
54'
Желтая карточка
Л. Баптистао
41'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
Пас отдал
Л. Муриэль
Желтая карточка
Х. Фуэго
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
2-1-3-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
22
Эрмосо
5
Лопес
21
Лопес
18
Фуэго
10
Дардер
21
Мелендо
7
Морено
12
Баптистао
4-2-2-2
15
Серхио Рико
14
Корчиа
25
Меркадо
2
Лангле
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
20
Васкес
32
Корреа
10
Муриэль
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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