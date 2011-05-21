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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 21 мая 2011
Эспаньол
21.05.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
54'
П. Освальдо
73'
Х. Верду
3'
А. Негредо
45'
Ф. Кануте
62'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Г. Медель
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Х. Верду
ГОЛ! 2:3!
Х. Верду
Пас отдал
П. Освальдо
Замена
Ренато
️️️️
Л. Альберто
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Васкес
ГОЛ! 1:3!
А. Негредо
Пас отдал
М. Касерес
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Алонсо
ГОЛ! 1:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Х. Верду
Желтая карточка
М. Касерес
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Альберто
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
А. Альфаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
5
Ромарик
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Эспаньол
27
Виктор Альварес
ЛЗ
38
Альберт Каналь
ЦЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Севилья
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
4-1-2-3
1
Альварес
14
Галан
5
Амат
5
Родригес
2
Чика
21
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
10
Освальдо
9
Васкес
4-1-1-2-2
13
Варас
35
Дабо
20
Санчес
4
Касерес
14
Эскюде
17
Медель
5
Ромарик
18
Альберто
20
Альфаро
21
Негредо
11
Кануте
25
Верду
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
25
Верду
9
Васкес
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Васкес
24
Алонсо
17
Фонте
17
Фонте
24
Алонсо
17
Медель
17
Фасио
17
Фасио
17
Медель
18
Альберто
11
Ренато
11
Ренато
18
Альберто
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
38
Альберт Каналь
ЦЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Эспаньол - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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