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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 15 февраля 2009
Эспаньол
15.02.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
84'
Ф. Кануте
90+2'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
+2
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Капель
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Фасио
Замена
Адриано
️️️️
Ф. Наварро
Вторая желтая
М. Смилянич
Замена
А. Мартинес
️️️️
Коро
Желтая карточка
И. Де Ла Пенья
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Роман
Желтая карточка
М. Смилянич
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Роман
20'
Желтая карточка
А. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
12
Нене
ЛВ
15
Роман
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Луис Гарсия
АП
10
Коро
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
17
Федерико Фасио
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
31
Анхель Мартинес
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
3
Гарсиа
3
Торрехон
2
Пареха
20
Санчес
15
Роман
99
Смилянич
12
Нене
10
Луис Гарсия
10
Коро
24
Алонсо
3-2-1-2-1
25
Палоп
16
Навас
18
Прието
5
Скиллачи
3
Москера
3
Наварро
17
Фасио
11
Ренато
17
Капель
11
Кануте
10
Коро
31
Анхель Мартинес
31
Анхель Мартинес
10
Коро
15
Роман
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
15
Роман
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
23
Тамудо
10
Луис Гарсия
3
Наварро
3
Адриано
3
Адриано
3
Наварро
17
Капель
20
Пукки
20
Пукки
17
Капель
17
Фасио
8
Перотти
8
Перотти
17
Фасио
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хави Варас
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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