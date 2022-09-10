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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 10 сентября 2022
Эспаньол
10.09.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
45+4'
Хоселу (П)
62'
М. Брейтуэйт
1'
Э. Ламела
26'
Х. Анхель Кармона
45'
Х. Анхель Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Севилья
Желтая карточка
Д. Гомес
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
88'
84'
Вторая желтая
Э. Ламела
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
73'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Анхель Кармона
67'
Замена
К. Рекик
️️️️
К. Салас
67'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
О. Торрес
ГОЛ! 2:3!
М. Брейтуэйт
62'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Экспозито
59'
Желтая карточка
В. Соуза
58'
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Хоселу
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
М. Акунья
45'
ГОЛ! 0:3!
Х. Анхель Кармона
Желтая карточка
Хоселу
42'
29'
Желтая карточка
Э. Ламела
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Анхель Кармона
Желтая карточка
О. Хиль
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Анхель Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Фернандес
5
Оливан
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
10
Дардер
8
Экспозито
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
3-1-3-2-1
37
Буну
22
Кармона
4
Салас
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
19
Хордан
8
Торрес
9
Ламела
22
Иско
21
Эн-Несири
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
8
Экспозито
99
Гомес
99
Гомес
8
Экспозито
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
8
Торрес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
8
Торрес
4
Салас
4
Рекик
4
Рекик
4
Салас
22
Кармона
16
Навас
16
Навас
22
Кармона
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Альберто Флорес
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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