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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 24 октября 2009
Севилья
24.10.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
+3
Желтая карточка
И. Камени
+1
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
И. Пильюд
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Ж. Эскюде
Желтая карточка
И. Алонсо
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
А. Коне
️️️️
Д. Перотти
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Х. Верду
Вторая желтая
Н. Пареха
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Душер
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Ш. Накамура
Желтая карточка
А. Негредо
18'
Желтая карточка
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
25
Конко
22
Душер
16
Зокора
8
Перотти
11
Ренато
21
Негредо
4-2-3-1
13
Камени
20
Пильюд
18
Форлин
2
Пареха
3
Гарсиа
16
Уртадо
25
Верду
10
Луис Гарсия
25
Шунсуке Накамура
7
Кальехон
24
Алонсо
22
Душер
17
Капель
17
Капель
22
Душер
14
Эскюде
23
Чевантон
23
Чевантон
14
Эскюде
8
Перотти
2
Коне
2
Коне
8
Перотти
25
Верду
14
Ронкалья
14
Ронкалья
25
Верду
25
Шунсуке Накамура
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
25
Шунсуке Накамура
24
Алонсо
9
Саар
9
Саар
24
Алонсо
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Севилья - Эспаньол
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 23:55 (прямая)
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