Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 13 мая 2012
Эспаньол
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
77'
Ф. Коутиньо
45+3'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
Желтая карточка
В. Пандиани
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Дэйвид
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
К. Уче
️️️️
А. Васкес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Х. Верду
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Ману
️️️️
Д. Перотти
Замена
В. Пандиани
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
Х. Верду
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Р. Баэна
️️️️
Р. Родригес
Желтая карточка
Коке
17'
Желтая карточка
Дэйвид
Желтая карточка
В. Санчес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Хави Лопес
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Дэйвид
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦП
3
Фернандо Наварро
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-1-3-2
1
Альварес
12
Вила
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
4
Санчес
7
Вайсс
25
Верду
21
Лопес
9
Васкес
11
Коутиньо
4-4-1-1
25
Палоп
16
Навас
16
Кала
17
Фасио
23
Коке
19
Рейес
8
Перотти
3
Наварро
11
Ракитич
15
Дэйвид
21
Негредо
5
Родригес
15
Баэна
15
Баэна
5
Родригес
9
Васкес
5
Уче
5
Уче
9
Васкес
7
Вайсс
12
Пандиани
12
Пандиани
7
Вайсс
15
Дэйвид
17
Гуаренте
17
Гуаренте
15
Дэйвид
8
Перотти
7
Ману
7
Ману
8
Перотти
19
Рейес
11
Кануте
11
Кануте
19
Рейес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Севилья
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+