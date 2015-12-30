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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 30 декабря 2015
Севилья
30.12.2015, среда, 20:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
17'
Ч. Иммобиле
41'
Э. Банега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ч. Иммобиле
76'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
75'
72'
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Севилья
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
69'
68'
Желтая карточка
Х. Хордан
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
63'
Желтая карточка
С. Кристофоро
59'
52'
Замена
Бурги
️️️️
Х. Альберто Каньяс
45'
Замена
Х. Хордан
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
Э. Банега
44'
42'
Желтая карточка
Э. Роко
ГОЛ! 2:0!
Э. Банега
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
41'
25'
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Абрахам
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
4-3-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
10
Иборра
11
Банега
41
Кристофоро
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Иммобиле
3-4-1-2
13
Лопес
27
Гонсалес
3
Роко
5
Дуарте
8
Севилья
4
Санчес
21
Лопес
87
Каньяс
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
9
Иммобиле
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Иммобиле
4
Санчес
19
Хордан
19
Хордан
4
Санчес
87
Каньяс
18
Бурги
18
Бурги
87
Каньяс
8
Севилья
7
Морено
7
Морено
8
Севилья
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
13
Давид Сорья
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Севилья - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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