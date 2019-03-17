Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 17 марта 2019
Эспаньол
17.03.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
53'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
90'
+4
Вторая желтая
Х. Сориано
Желтая карточка
Д. Вила
90'
+4
Вторая желтая
С. Дардер
90'
+4
90'
Желтая карточка
Х. Сориано
75'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
С. Дардер
65'
63'
Желтая карточка
М. Вебер
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Севилья
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
12
Вила
5
Налдо
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
10
Дардер
23
Гранеро
7
Лей
7
Иглесиас
30
Перес
3-2-2-1-2
12
Сориано
16
Навас
8
Вебер
25
Меркадо
10
Амаду
25
Гоналон
23
Карришу
11
Банега
10
Промес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Севилья
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Эспаньол
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+