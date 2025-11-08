9 ноября на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 12 тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Барселоной». Команды подходят к встрече в хорошей форме, и предстоящая игра обещает стать одной из самых зрелищных в туре.

«Сельта»

Команда из Виго демонстрирует заметный прогресс после неудачного старта. Победа над «Леванте» (2:1) в прошлом туре позволила закрепиться в середине таблицы. «Сельта» не проигрывает уже четыре тура подряд и забивает в десяти последних матчах чемпионата. В атаке выделяется Борха Иглесиас – 6 голов в 15 матчах. За последние пять игр команда отличилась 12 раз, что делает еe одной из самых результативных среди середняков Ла Лиги. При этом оборона всe ещe нестабильна – пропущено 4 мяча за тот же отрезок. «Сельта» действует смело, делает ставку на владение мячом и контратаки, что особенно эффективно дома.

«Барселона»

Каталонцы идут на втором месте с 25 очками и борются за лидерство с «Реалом». После победы над «Эльче» (3:1) и ничьей с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов команда сохраняет высокий уровень результативности. В 19 последних матчах Ла Лиги «Барселона» обязательно забивает, но при этом пропускает уже в шести турах подряд. Лучшая атака чемпионата (28 голов в 11 играх) компенсирует слабые моменты в обороне. Ведущим игроком остаeтся Ферран Торрес – 7 голов в 13 встречах. Команда демонстрирует быстрый переход из обороны в атаку и уверенно использует стандарты, но в защите временами допускает потери концентрации.

Факты о командах

«Сельта»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

Победы в 5 последних встречах

«Барселона»

В среднем: 3.00 забито, 1.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 30 матчах подряд

Пропускает в 9 последних встречах

25 очков и 2-е место в таблице

Прогноз на матч «Сельта» – «Барселона»

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды стабильно забивают, а оборонительные ошибки встречаются у каждой. «Барселона» – фаворит, но «Сельта» на своeм поле опасна и способна доставить серьeзные проблемы любому сопернику. С учeтом атакующего потенциала обеих сторон и статистики последних туров логично ожидать голы с обеих сторон и высокий тотал. Каталонцы, обладая более мощным составом и лучшей реализацией, имеют больше шансов на победу, но лeгкой прогулки для них не будет.

Рекомендованные ставки