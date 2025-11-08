Введите ваш ник на сайте
«Сельта» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.68

08 ноября 2025 9:13
Сельта - Барселона
09 нояб. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 12 тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Барселоной». Команды подходят к встрече в хорошей форме, и предстоящая игра обещает стать одной из самых зрелищных в туре.

«Сельта»

Команда из Виго демонстрирует заметный прогресс после неудачного старта. Победа над «Леванте» (2:1) в прошлом туре позволила закрепиться в середине таблицы. «Сельта» не проигрывает уже четыре тура подряд и забивает в десяти последних матчах чемпионата. В атаке выделяется Борха Иглесиас – 6 голов в 15 матчах. За последние пять игр команда отличилась 12 раз, что делает еe одной из самых результативных среди середняков Ла Лиги. При этом оборона всe ещe нестабильна – пропущено 4 мяча за тот же отрезок. «Сельта» действует смело, делает ставку на владение мячом и контратаки, что особенно эффективно дома.

«Барселона»

Каталонцы идут на втором месте с 25 очками и борются за лидерство с «Реалом». После победы над «Эльче» (3:1) и ничьей с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов команда сохраняет высокий уровень результативности. В 19 последних матчах Ла Лиги «Барселона» обязательно забивает, но при этом пропускает уже в шести турах подряд. Лучшая атака чемпионата (28 голов в 11 играх) компенсирует слабые моменты в обороне. Ведущим игроком остаeтся Ферран Торрес – 7 голов в 13 встречах. Команда демонстрирует быстрый переход из обороны в атаку и уверенно использует стандарты, но в защите временами допускает потери концентрации.

Факты о командах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Победы в 5 последних встречах

«Барселона»

  • В среднем: 3.00 забито, 1.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Пропускает в 9 последних встречах
  • 25 очков и 2-е место в таблице

Личные встречи
21% (6)
24% (7)
55% (16)
41
Забитых мячей
72
1.41
В среднем за матч
2.48
4:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
2 : 4
09.11.2025
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
4 : 3
19.04.2025
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 2
23.11.2024
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 2
17.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 2
23.09.2023
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 1
04.06.2023
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
1 : 0
09.10.2022
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
3 : 1
10.05.2022
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
3 : 3
06.11.2021
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1 : 2
16.05.2021
Сельта
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
0 : 3
01.10.2020
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 2
27.06.2020
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 1
09.11.2019
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 0
04.05.2019
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 0
22.12.2018
Сельта
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 2
17.04.2018
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
5 : 0
11.01.2018
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
1 : 1
04.01.2018
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2 : 2
02.12.2017
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
5 : 0
04.03.2017
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
4 : 3
02.10.2016
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 1
14.02.2016
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
4 : 1
23.09.2015
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 1
05.04.2015
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
0 : 1
01.11.2014
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
3 : 0
26.03.2014
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 3
30.10.2013
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
2 : 2
30.03.2013
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 1
03.11.2012
Сельта
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Барселона»

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды стабильно забивают, а оборонительные ошибки встречаются у каждой. «Барселона» – фаворит, но «Сельта» на своeм поле опасна и способна доставить серьeзные проблемы любому сопернику. С учeтом атакующего потенциала обеих сторон и статистики последних туров логично ожидать голы с обеих сторон и высокий тотал. Каталонцы, обладая более мощным составом и лучшей реализацией, имеют больше шансов на победу, но лeгкой прогулки для них не будет.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.68
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.68
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Барселона Сельта
18+
  • Читайте нас: 