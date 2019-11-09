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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 09 ноября 2019
Барселона
09.11.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
23'
Л. Месси (П)
45+1'
Л. Месси
48'
Л. Месси
85'
С. Бускетс
42'
Л. Оласа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
Желтая карточка
С. Бускетс
88'
ГОЛ! 4:1!
С. Бускетс
85'
81'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
П. Шейх
76'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Лоботка
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
73'
64'
Замена
Б. Мендес
️️️️
П. Систо
Желтая карточка
С. Роберто
52'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
48'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Фати
46'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
45'
+1
45'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Оласа
Желтая карточка
Л. Месси
40'
Желтая карточка
С. Умтити
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
23'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Н. Семеду
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Барселона
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
14
Умтити
3
Пике
27
Семеду
6
Роберто
21
де Йонг
6
Артур
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
3-2-4-1
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
17
Юнка
24
Шейх
77
Систо
8
Бельтран
68
Лоботка
10
Аспас
27
Семеду
5
Бускетс
5
Бускетс
27
Семеду
31
Фати
10
Дембеле
10
Дембеле
31
Фати
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
77
Систо
10
Мендес
10
Мендес
77
Систо
68
Лоботка
4
Суарес
4
Суарес
68
Лоботка
24
Шейх
21
Фернандес
21
Фернандес
24
Шейх
Остались в запасе
Барселона
Сельта
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Барселона - Сельта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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Барселона
Сельта
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