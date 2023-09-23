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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 23 сентября 2023
Барселона
23.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
81'
Р. Левандовски
86'
Р. Левандовски
89'
Ж. Канселу
19'
Й. Ларсен
76'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Сельта
90'
+5
Замена
К. Дотор
️️️️
Ж. Бамба
90'
+5
Замена
М. Родригес
️️️️
У. Нуньес
ГОЛ! 3:2!
Ж. Канселу
Пас отдал
Гави
89'
ГОЛ! 2:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Канселу
86'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Феликс
81'
78'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Я. Аспас
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Дувикас
Пас отдал
Я. Аспас
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Торрес
72'
66'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
Замена
А. Бальде
️️️️
А. Кристенсен
60'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
М. Алонсо
46'
Замена
Р. Араухо
️️️️
О. Ромеу
46'
43'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
Гави
39'
Желтая карточка
А. Кристенсен
36'
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Л. де ла Торре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
3
Алонсо
23
Кунде
15
Кристенсен
2
Канселу
21
де Йонг
21
Ромеу
20
Гюндоган
14
Торрес
79
Феликс
9
Левандовски
3-2-2-1-2
25
Вильяр
14
Нуньес
15
Старфельт
23
Домингес
30
Мингеса
23
Ристич
8
Бельтран
17
де ла Торре
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
15
Кристенсен
3
Бальде
3
Бальде
15
Кристенсен
21
Ромеу
33
Араухо
33
Араухо
21
Ромеу
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
14
Торрес
11
Рафинья
11
Рафинья
14
Торрес
3
Алонсо
10
Ямаль
10
Ямаль
3
Алонсо
19
Бамба
8
Дотор
8
Дотор
19
Бамба
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
14
Нуньес
22
Родригес
22
Родригес
14
Нуньес
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
Остались в запасе
Барселона
Сельта
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Барселона - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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