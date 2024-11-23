Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 23 ноября 2024
Сельта
23.11.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
84'
А. Гонсалес
86'
У. Альварес
15'
Рафинья
61'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Барселона
Желтая карточка
М. Алонсо
90'
+5
Желтая карточка
И. Мориба
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Лопес
Замена
П. Дуран
️️️️
Я. Аспас
90'
89'
Замена
П. Виктор
️️️️
Р. Левандовски
89'
Замена
П. Торре
️️️️
Д. Ольмо
Желтая карточка
У. Сотело
87'
ГОЛ! 2:2!
У. Альварес
Пас отдал
Х. Родригес
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Гонсалес
84'
82'
Вторая желтая
М. Касадо
80'
Желтая карточка
Э. Форт
75'
Желтая карточка
М. Касадо
Замена
У. Сотело
️️️️
Ф. Бельтран
75'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Дувикас
75'
75'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
75'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Педри
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Ж. Бамба
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Х. Родригес
60'
46'
Замена
Э. Форт
️️️️
Ж. Мартин
Желтая карточка
Я. Аспас
45'
+1
15'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Ж. Кунде
3'
Желтая карточка
Ж. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
8
Бельтран
23
Альварес
6
Мориба
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
18
Мартин
6
Касадо
8
Педри
6
Гави
11
Рафинья
20
Ольмо
9
Левандовски
8
Бельтран
5
Сотело
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
20
Гонсалес
20
Гонсалес
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
10
Аспас
11
Дуран
11
Дуран
10
Аспас
18
Мартин
22
Форт
22
Форт
18
Мартин
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Сельта
Барселона
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
10
Ноа Дарвих
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
5
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
389
581
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
1.72
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Барселона
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
«Депортиво» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:03
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
1
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Депортиво» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
17:03
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
Вчера, 13:39
1
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
Вчера, 12:24
1
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+