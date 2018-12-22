Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 22 декабря 2018
Барселона
22.12.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
10'
У. Дембеле
45'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Бускетс
86'
76'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Буфал
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
68'
Замена
Артур
️️️️
А. Видаль
62'
52'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Я. Аспас
46'
Замена
С. Лоботка
️️️️
О. Йокушлу
45'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
45'
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
11
Ракитич
23
Видаль
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-2-2-2
36
Бланко
22
Мальо
4
Костас
27
Мазань
14
Араужо
19
Санчес
5
Йокушлу
10
Мендес
17
Буфал
10
Аспас
9
Гомес
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
5
Бускетс
10
Аленья
10
Аленья
5
Бускетс
23
Видаль
6
Артур
6
Артур
23
Видаль
17
Буфал
77
Систо
77
Систо
17
Буфал
10
Аспас
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Аспас
5
Йокушлу
68
Лоботка
68
Лоботка
5
Йокушлу
Остались в запасе
Барселона
Сельта
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Чуми
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Барселона - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Барселона
Сельта
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+