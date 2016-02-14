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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 14 февраля 2016
Барселона
14.02.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 24 тур
6 : 1
Завершен
Сельта
27'
Л. Месси
58'
Л. Суарес
75'
Л. Суарес
80'
Л. Суарес
84'
И. Ракитич
90'
Неймар
39'
Д. Гуидетти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
ГОЛ! 6:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
90'
ГОЛ! 5:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
84'
82'
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Васс
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
80'
Замена
А. Туран
️️️️
А. Иньеста
77'
76'
Замена
Д. Дразич
️️️️
Д. Гуидетти
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
75'
74'
Желтая карточка
Х. Сене
65'
Замена
М. Диас
️️️️
П. Эрнандес
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Роберто
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
Д. Алвес
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
58'
42'
Желтая карточка
У. Мальо
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гуидетти
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
27'
26'
Желтая карточка
К. Планас
10'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
10
Хосеп Сене
ЛВ
22
Неманья Радойя
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
12
Клаудио Бове
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
28
Борха Фернандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Альварес
22
Мальо
21
Планас
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
10
Васс
19
Эрнандес
12
Бове
10
Сене
11
Гуидетти
10
Алвес
22
Видаль
22
Видаль
10
Алвес
6
Роберто
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Роберто
8
Иньеста
66
Туран
66
Туран
8
Иньеста
19
Эрнандес
21
Диас
21
Диас
19
Эрнандес
10
Васс
24
Шейх
24
Шейх
10
Васс
11
Гуидетти
71
Дразич
71
Дразич
11
Гуидетти
Остались в запасе
Барселона
Сельта
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
3
Давид Гольдар
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
3
Давид Гольдар
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Барселона - Сельта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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