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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 04 мая 2019
Сельта
04.05.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
67'
М. Гомес
88'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Аспас
88'
79'
Желтая карточка
А. Видаль
72'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Будебуз
67'
55'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
С. Буфал
31'
29'
Желтая карточка
С. Умтити
14'
Желтая карточка
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Артур
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
22
Кабрал
14
Араужо
22
Мальо
5
Йокушлу
68
Лоботка
17
Буфал
10
Будебуз
10
Аспас
9
Гомес
4-2-3
24
Силлессен
22
Ваге
14
Умтити
20
Тодибо
4
Вермален
10
Аленья
6
Артур
10
Малком
27
Боатенг
10
Дембеле
Остались в запасе
Сельта
Барселона
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Сельта - Барселона
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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