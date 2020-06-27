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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 27 июня 2020
Сельта
27.06.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
50'
Ф. Смолов
88'
Я. Аспас
20'
Л. Суарес
67'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
Желтая карточка
Я. Аспас
89'
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
88'
86'
Замена
Артур
️️️️
Р. Пуч
82'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
81'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
81'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Л. Суарес
Замена
С. Мина
️️️️
Х. Гонсалес
81'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Н. Араужо
73'
69'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Фати
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Н. Араужо
61'
Замена
Рафинья
️️️️
О. Йокушлу
60'
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
Б. Мендес
60'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Смолов
60'
53'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
О. Йокушлу
50'
Желтая карточка
Б. Мендес
34'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
12'
Желтая карточка
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-3-2
36
Бланко
4
Айду
23
Саэнс
14
Араужо
20
Васкес
5
Йокушлу
10
Мендес
4
Суарес
11
Гонсалес
90
Смолов
10
Аспас
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
23
Видаль
11
Ракитич
10
Пуч
10
Месси
31
Фати
9
Суарес
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мурильо
14
Араужо
5
Йокушлу
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Йокушлу
10
Мендес
26
Брадарич
26
Брадарич
10
Мендес
11
Гонсалес
77
Мина
77
Мина
11
Гонсалес
90
Смолов
3
Нолито
3
Нолито
90
Смолов
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
10
Пуч
6
Артур
6
Артур
10
Пуч
31
Фати
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
31
Фати
9
Суарес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Суарес
Остались в запасе
Сельта
Барселона
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
10
Алекс Кольядо
ПВ
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Сельта - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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