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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 04 марта 2017
Барселона
04.03.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
5 : 0
Завершен
Сельта
24'
Л. Месси
40'
Неймар
57'
И. Ракитич
61'
С. Умтити
64'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
Замена
Д. Суарес
️️️️
Неймар
70'
68'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Васс
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Роберто
67'
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
64'
62'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Бускетс
61'
ГОЛ! 4:0!
С. Умтити
Пас отдал
Л. Месси
61'
ГОЛ! 3:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Рафинья
57'
51'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
49'
Желтая карточка
С. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
40'
38'
Желтая карточка
Н. Радойя
36'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
24'
Желтая карточка
С. Бускетс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Неманья Радойя
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-3-1-1-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
14
Ронкалья
22
Радойя
17
Кастро
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
5
Бускетс
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Роберто
10
Неймар
4
Суарес
4
Суарес
10
Неймар
10
Васс
21
Диас
21
Диас
10
Васс
11
Гуидетти
19
Санчес
19
Санчес
11
Гуидетти
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
Остались в запасе
Барселона
Сельта
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Барселона - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
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