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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 23 сентября 2015
Сельта
23.09.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 1
Завершен
Барселона
24'
Нолито
29'
Я. Аспас
56'
Я. Аспас
81'
Д. Гуидетти
79'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
Желтая карточка
С. Гомес
90'
+1
89'
Желтая карточка
Неймар
Замена
К. Планас
️️️️
Д. Васс
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Гуидетти
81'
79'
ГОЛ! 3:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
У. Мальо
78'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
77'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Радойя
75'
65'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
57'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Роберто
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
56'
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
29'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
24'
22'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
22
Кабрал
22
Мальо
17
Фернандес
10
Васс
22
Радойя
3
Нолито
14
Орельяна
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
22
Матье
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Васс
21
Планас
21
Планас
10
Васс
22
Радойя
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Радойя
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
6
Роберто
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
6
Роберто
Остались в запасе
Сельта
Барселона
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сельта - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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