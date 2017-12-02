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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 02 декабря 2017
Барселона
02.12.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
22'
Л. Месси
62'
Л. Суарес
20'
Я. Аспас
70'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
90'
+5
Желтая карточка
У. Мальо
88'
Желтая карточка
П. Систо
87'
Желтая карточка
Д. Васс
86'
Желтая карточка
Р. Бланко
Желтая карточка
Т. Вермален
83'
81'
Желтая карточка
Х. Санчес
74'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
70'
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Паулиньо
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
Л. Суарес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
18
Паулиньо
10
Месси
9
Суарес
3-4-1-2
36
Бланко
22
Мальо
3
Фонтас
21
Гомес
19
Санчес
77
Систо
68
Лоботка
10
Васс
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Сельта
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Барселона - Сельта
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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