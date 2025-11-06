Введите ваш ник на сайте
«Вердер» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

06 ноября 2025 10:07
Вердер - Вольфсбург
07 нояб. 2025, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Фора (0) на «Вердер»
Сделать ставку

7 ноября на «Везерштадионе» состоится матч 10-го тура немецкой Бундеслиги: «Вердер» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в середине таблицы, но подходят к встрече с разной динамикой: хозяева набрали форму, а гости продолжают буксовать в обороне.

«Вердер»

Команда проводит уверенную домашнюю серию – 7 матчей без поражений в Бундеслиге. После трудного старта сезона «Вердер» прибавил: 4 последних тура без поражений, в каждом матче команда забивала. За последние 5 игр забито 5 мячей, при этом остаются проблемы в защите – 7 пропущенных голов. Лучшая атака не выделяется, но результат дают организованность и стабильность в родных стенах.

«Вольфсбург»

Команда в кризисе: за последние 5 матчей в Бундеслиге – 4 поражения. Пропущено 9 голов, а забито лишь 3. Особенно слабым местом остаeтся защита – «Вольфсбург» пропускает почти в каждом матче (11 из 13 последних), в среднем 1.80 за игру. Победа над «Гамбургом» стала редким исключением. В атаке тоже спад – только 0.60 гола за игру за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Вердер»

  • Не проигрывает в 4 турах подряд
  • 7 домашних матчей без поражений
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 – пропущено (5 последних игр)
  • Забивает в 4 матчах кряду

«Вольфсбург»

  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 – пропущено (5 последних игр)
  • Только 1 победа в 5 последних матчах
  • Проиграл 4 из 5 последних игр

Личные встречи
39% (15)
21% (8)
39% (15)
64
Забитых мячей
73
1.68
В среднем за матч
1.92
5:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 1
07.11.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
1 : 2
01.03.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
2 : 4
20.10.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
0 : 2
30.03.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 2
05.11.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
2 : 1
28.01.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2 : 2
06.08.2022
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 2
20.03.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5 : 3
27.11.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
0 : 1
07.06.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2 : 3
01.12.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.03.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2 : 0
05.10.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
3 : 1
11.02.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1 : 1
19.09.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
1 : 2
24.02.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 1
24.09.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
3 : 2
16.04.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
6 : 0
21.11.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
3 : 5
01.03.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
27.09.2014
Вердер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1 : 3
25.03.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3 : 0
26.10.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
0 : 3
20.04.2013
Вольфсбург
Товарищеские матчи,
Вольфсбург
1 : 2
09.01.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 1
24.11.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
3 : 1
28.04.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
4 : 1
10.12.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
29.04.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.12.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2 : 4
17.04.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
2 : 2
28.11.2009
Вольфсбург
Суперкубок Германии, Финал
Вольфсбург
1 : 2
20.07.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
5 : 1
23.05.2009
Вердер
Германия. Кубок, 1/4 финала
Вольфсбург
2 : 5
04.03.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
2 : 1
13.12.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0 : 1
16.03.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
25.09.2007
Вердер
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Вольфсбург»

На фоне кризиса в игре гостей «Вердер» выглядит фаворитом, особенно учитывая домашнюю серию без поражений. «Вольфсбург» нестабилен, часто допускает ошибки в обороне и плохо реализует моменты. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника. При этом, учитывая регулярные пропущенные голы обоих клубов, логично ждать результативную игру. Оптимально заиграть победу «Вердера» с подстраховкой по форе и дополнительно рассмотреть тотал больше 2.

Рекомендованные ставки

  • Фора (0) на «Вердер» – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.85

1.72
Фора (0) на «Вердер»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Вольфсбург Вердер
