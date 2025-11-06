7 ноября на «Везерштадионе» состоится матч 10-го тура немецкой Бундеслиги: «Вердер» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в середине таблицы, но подходят к встрече с разной динамикой: хозяева набрали форму, а гости продолжают буксовать в обороне.
«Вердер»
Команда проводит уверенную домашнюю серию – 7 матчей без поражений в Бундеслиге. После трудного старта сезона «Вердер» прибавил: 4 последних тура без поражений, в каждом матче команда забивала. За последние 5 игр забито 5 мячей, при этом остаются проблемы в защите – 7 пропущенных голов. Лучшая атака не выделяется, но результат дают организованность и стабильность в родных стенах.
«Вольфсбург»
Команда в кризисе: за последние 5 матчей в Бундеслиге – 4 поражения. Пропущено 9 голов, а забито лишь 3. Особенно слабым местом остаeтся защита – «Вольфсбург» пропускает почти в каждом матче (11 из 13 последних), в среднем 1.80 за игру. Победа над «Гамбургом» стала редким исключением. В атаке тоже спад – только 0.60 гола за игру за последние 5 встреч.
Факты о командах
«Вердер»
- Не проигрывает в 4 турах подряд
- 7 домашних матчей без поражений
- В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 – пропущено (5 последних игр)
- Забивает в 4 матчах кряду
«Вольфсбург»
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 – пропущено (5 последних игр)
- Только 1 победа в 5 последних матчах
- Проиграл 4 из 5 последних игр
Прогноз на матч «Вердер» – «Вольфсбург»
На фоне кризиса в игре гостей «Вердер» выглядит фаворитом, особенно учитывая домашнюю серию без поражений. «Вольфсбург» нестабилен, часто допускает ошибки в обороне и плохо реализует моменты. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника. При этом, учитывая регулярные пропущенные голы обоих клубов, логично ждать результативную игру. Оптимально заиграть победу «Вердера» с подстраховкой по форе и дополнительно рассмотреть тотал больше 2.
Рекомендованные ставки
- Фора (0) на «Вердер» – коэффициент 1.72
- Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.85