7 ноября на «Везерштадионе» состоится матч 10-го тура немецкой Бундеслиги: «Вердер» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в середине таблицы, но подходят к встрече с разной динамикой: хозяева набрали форму, а гости продолжают буксовать в обороне.

«Вердер»

Команда проводит уверенную домашнюю серию – 7 матчей без поражений в Бундеслиге. После трудного старта сезона «Вердер» прибавил: 4 последних тура без поражений, в каждом матче команда забивала. За последние 5 игр забито 5 мячей, при этом остаются проблемы в защите – 7 пропущенных голов. Лучшая атака не выделяется, но результат дают организованность и стабильность в родных стенах.

«Вольфсбург»

Команда в кризисе: за последние 5 матчей в Бундеслиге – 4 поражения. Пропущено 9 голов, а забито лишь 3. Особенно слабым местом остаeтся защита – «Вольфсбург» пропускает почти в каждом матче (11 из 13 последних), в среднем 1.80 за игру. Победа над «Гамбургом» стала редким исключением. В атаке тоже спад – только 0.60 гола за игру за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Вердер»

Не проигрывает в 4 турах подряд

7 домашних матчей без поражений

В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 – пропущено (5 последних игр)

Забивает в 4 матчах кряду

«Вольфсбург»

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 0.60 гола забито, 1.80 – пропущено (5 последних игр)

Только 1 победа в 5 последних матчах

Проиграл 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Вердер» – «Вольфсбург»

На фоне кризиса в игре гостей «Вердер» выглядит фаворитом, особенно учитывая домашнюю серию без поражений. «Вольфсбург» нестабилен, часто допускает ошибки в обороне и плохо реализует моменты. Хозяева должны воспользоваться уязвимостью соперника. При этом, учитывая регулярные пропущенные голы обоих клубов, логично ждать результативную игру. Оптимально заиграть победу «Вердера» с подстраховкой по форе и дополнительно рассмотреть тотал больше 2.

Рекомендованные ставки