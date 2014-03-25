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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 25 марта 2014
Вердер
25.03.2014, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
16'
С. Предль
2'
Ж. Маланда
10'
И. Перишич
80'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Н. Петерсен
90'
+1
Желтая карточка
З. Юнузович
89'
89'
Замена
Я. Полак
️️️️
И. Перишич
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
К. Фритц
86'
80'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнольд
46'
Замена
М. Грюн
️️️️
Д. Бенальо
Замена
Э. Элиа
️️️️
Л. Обраньяк
46'
Замена
С. Макиади
️️️️
Ф. Кроос
45'
+1
37'
Желтая карточка
И. Перишич
ГОЛ! 1:2!
С. Предль
Пас отдал
Л. Обраньяк
16'
10'
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Пас отдал
М. Арнольд
2'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Маланда
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
8
Фритц
7
Обраньяк
16
Юнузович
14
Хант
23
Кроос
9
Ди Санто
18
Петерсен
3-2-2-2-1
16
Бенальо
5
Клозе
27
Налдо
13
Родригес
19
Маланда
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
20
Калиджиури
14
Перишич
40
Олич
18
Петерсен
33
Айчичек
33
Айчичек
18
Петерсен
7
Обраньяк
11
Элиа
11
Элиа
7
Обраньяк
23
Кроос
16
Макиади
16
Макиади
23
Кроос
16
Бенальо
31
Грюн
31
Грюн
16
Бенальо
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
14
Перишич
8
Полак
8
Полак
14
Перишич
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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