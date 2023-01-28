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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 28 января 2023
Вердер
28.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
24'
Н. Фуллкруг (П)
77'
Н. Фуллкруг
90'
К. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Вольфсбург
90'
+6
Желтая карточка
К. Паредес
90'
+6
Желтая карточка
М. Сванберг
Желтая карточка
М. Вайзер
90'
+6
Желтая карточка
М. Фридль
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Паредес
82'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Й. Винд
82'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
Замена
М. Велькович
️️️️
Й. Стаге
80'
ГОЛ! 2:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Вайзер
77'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
71'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Дукщ
71'
70'
Замена
М. Лакруа
️️️️
П. Отавио
67'
Желтая карточка
Б. Баку
Замена
И. Груев
️️️️
Н. Шмидт
62'
46'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Герхардт
46'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Я. Каминьски
Желтая карточка
Н. Штарк
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Фуллкруг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Дикени Салифу
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-3-2-2
1
Павленка
5
Юнг
4
Штарк
32
Фридль
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
31
Шмидт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
6
Стаге
13
Велькович
13
Велькович
6
Стаге
31
Шмидт
4
Груев
4
Груев
31
Шмидт
33
Дукщ
18
Динкчи
18
Динкчи
33
Дукщ
6
Отавио
5
Лакруа
5
Лакруа
6
Отавио
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
31
Герхардт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
31
Герхардт
19
Винд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
19
Винд
13
Каминьски
22
Мармуш
22
Мармуш
13
Каминьски
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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