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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 03 марта 2019
Вольфсбург
03.03.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
54'
Д. Энтони Брукс
74'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
80'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
М. Эггештайн
66'
Желтая карточка
М. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
М. Арнольд
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-3-2
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
31
Кнохе
12
Вилльям
23
Гилявоги
30
Клаус
31
Герхардт
27
Арнольд
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
44
Баргфреде
7
Рашица
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
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