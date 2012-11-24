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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 24 ноября 2012
Вольфсбург
24.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
64'
Б. Дост
35'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
Желтая карточка
Жозуэ
88'
87'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
82'
Желтая карточка
М. Арнаутович
82'
Замена
К. Фритц
️️️️
М. Арнаутович
64'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
Виейринья
64'
62'
Вторая желтая
Л. Шмитц
Замена
Виейринья
️️️️
М. Хасебе
59'
40'
Желтая карточка
Л. Шмитц
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Э. Элиа
Желтая карточка
И. Олич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
24
Кьер
23
Фагнер
4
Шефер
7
Жозуэ
20
Хасебе
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
4-3-1-2
1
Милиц
23
Гебре Селасси
19
Папастатопулос
4
Предль
26
Шмитц
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
20
Хасебе
20
Виейринья
20
Виейринья
20
Хасебе
11
Элиа
22
Игньевски
22
Игньевски
11
Элиа
7
Арнаутович
8
Фритц
8
Фритц
7
Арнаутович
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
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