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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 20 марта 2021
Вердер
20.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
45'
К. Мевальд
9'
Д. Сарджент (АГ)
42'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
90'
+5
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Шлагер
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
90'
+3
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
90'
+1
Замена
Ф. Агу
️️️️
М. Велькович
88'
86'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Рашица
82'
Замена
Д. Зелке
️️️️
К. Мевальд
82'
81'
Желтая карточка
К. Шлагер
74'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
58'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Сарджент
58'
Желтая карточка
Д. Сарджент
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Мевальд
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Шлагер
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Сарджент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
21
Топрак
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Мевальд
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
4-3-1-2
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
43
Мбабу
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
13
Велькович
27
Агу
27
Агу
13
Велькович
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
8
Мевальд
9
Зелке
9
Зелке
8
Мевальд
9
Сарджент
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
9
Сарджент
7
Рашица
10
Осако
10
Осако
7
Рашица
14
Мехмеди
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Мехмеди
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
21
Шлагер
26
Филипп
26
Филипп
21
Шлагер
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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