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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 11 февраля 2018
Вердер
11.02.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
4'
Л. Аугустинссон
40'
Ф. Кайнц
72'
Ф. Кайнц
49'
П. Верхаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
90'
+5
Желтая карточка
П. Верхаг
90'
+4
Желтая карточка
М. Арнольд
90'
+3
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брума
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
М. Крузе
72'
49'
ГОЛ! 2:1!
П. Верхаг
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
42'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайнц
Пас отдал
З. Юнузович
40'
34'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 1:0!
Л. Аугустинссон
Пас отдал
З. Юнузович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-3-1-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
16
Юнузович
11
Кайнц
10
Крузе
7
Йоханссон
4-1-1-2-2
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
2
Верхаг
25
Брума
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Малли
7
Брекало
45
Осимхен
14
Мехмеди
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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