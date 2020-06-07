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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 07 июня 2020
Вердер
07.06.2020, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
82'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
88'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
88'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Осако
85'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Классен
85'
83'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
82'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Ф. Клаус
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
80'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Сарджент
76'
67'
Желтая карточка
К. Мбабу
64'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Са
64'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Баргфреде
61'
58'
Желтая карточка
М. Понграчич
54'
Желтая карточка
К. Шлагер
Желтая карточка
Д. Сарджент
49'
Желтая карточка
Д. Классен
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
14
Адмир Мехмеди
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
7
Фогт
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
10
Осако
9
Сарджент
4-3-2-1
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
5
Понграчич
21
Руссийон
14
Мехмеди
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
27
Са
9
Вегхорст
9
Сарджент
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
9
Сарджент
44
Баргфреде
31
Бартельс
31
Бартельс
44
Баргфреде
10
Осако
9
Зелке
9
Зелке
10
Осако
18
Классен
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Классен
21
Руссийон
32
Тиссеран
32
Тиссеран
21
Руссийон
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Са
30
Клаус
30
Клаус
27
Са
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
14
Мехмеди
10
Гинчек
10
Гинчек
14
Мехмеди
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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