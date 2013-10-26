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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 26 октября 2013
Вольфсбург
26.10.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
7'
М. Арнольд
72'
И. Олич
89'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
+2
Желтая карточка
А. Игньевски
ГОЛ! 3:0!
И. Перишич
Пас отдал
В. Евсеев
89'
Замена
В. Евсеев
️️️️
М. Арнольд
88'
Замена
С. Кучке
️️️️
И. Олич
84'
74'
Замена
М. Кобылянски
️️️️
О. Йилдырим
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
Пас отдал
И. Перишич
72'
50'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
С. Предль
46'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Ф. Кроос
Замена
Я. Полак
️️️️
С. Медойевич
39'
38'
Желтая карточка
Ф. Кроос
Желтая карточка
Л. Густаво
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
И. Олич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
34
Слободан Медойевич
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
14
Густаво
34
Медойевич
27
Арнольд
2
Окс
14
Перишич
10
Диего
40
Олич
3-5-2
1
Милиц
8
Фритц
5
Калдирола
4
Предль
9
Йилдырим
11
Элиа
16
Макиади
14
Хант
3
Гарсия
23
Кроос
16
Юнузович
27
Арнольд
8
Евсеев
8
Евсеев
27
Арнольд
40
Олич
20
Кучке
20
Кучке
40
Олич
34
Медойевич
8
Полак
8
Полак
34
Медойевич
9
Йилдырим
20
Кобылянски
20
Кобылянски
9
Йилдырим
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
23
Кроос
22
Игньевски
22
Игньевски
23
Кроос
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
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