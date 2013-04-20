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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 20 апреля 2013
Вердер
20.04.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
13'
М. Арнольд
27'
И. Олич
66'
Диего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
84'
Желтая карточка
К. Треш
79'
Замена
С. Медойевич
️️️️
Я. Полак
77'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
66'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Диего
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Ф. Баргфреде
59'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
57'
55'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
К. Фритц
53'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
С. Предль
32'
27'
ГОЛ! 0:2!
И. Олич
Пас отдал
Виейринья
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнольд
Пас отдал
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Милиц
4
Предль
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
14
Хант
44
Баргфреде
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
3-2-3-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
24
Кьер
27
Налдо
20
Хасебе
13
Родригес
28
Треш
27
Арнольд
8
Полак
10
Диего
40
Олич
44
Баргфреде
9
Йилдырим
9
Йилдырим
44
Баргфреде
4
Предль
18
Петерсен
18
Петерсен
4
Предль
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
24
Кьер
31
Кнохе
31
Кнохе
24
Кьер
8
Полак
34
Медойевич
34
Медойевич
8
Полак
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
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