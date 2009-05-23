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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 23 мая 2009
Вольфсбург
23.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
5 : 1
Завершен
Вердер
8'
З. Мисимович
16'
Графите
29'
С. Предль (АГ)
58'
Графите
75'
Э. Джеко
32'
Диего
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
Замена
С. Шиндзилорц
️️️️
С. Ритер
ГОЛ! 5:1!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
П. Нимайер
️️️️
О. Бауманн
Замена
Я. Шимунек
️️️️
А. Мадлунг
Замена
С. Бениш
️️️️
П. Пасанен
ГОЛ! 4:1!
Графите
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 3:1!
Диего
Пас отдал
К. Писарро
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Предль
ГОЛ! 2:0!
Графите
Пас отдал
К. Гентнер
16'
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Пас отдал
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
27
Саша Ритер
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
10
Диего
АП
0
Торстен Фрингс
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
Вердер
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
15
Барцальи
39
Мадлунг
20
Хасебе
7
Жозуэ
4
Гентнер
27
Ритер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-1-1-2
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Предль
8
Пасанен
0
Фрингс
10
Диего
9
Алмейда
14
Писарро
27
Ритер
32
Шиндзилорц
32
Шиндзилорц
27
Ритер
39
Мадлунг
2
Шимунек
2
Шимунек
39
Мадлунг
20
Хасебе
22
Пекарик
22
Пекарик
20
Хасебе
8
Пасанен
17
Бениш
17
Бениш
8
Пасанен
10
Озил
10
Озил
1
Бауманн
18
Нимайер
18
Нимайер
1
Бауманн
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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