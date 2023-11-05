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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 05 ноября 2023
Вольфсбург
05.11.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
37'
В. Черны
59'
К. Паредес
7'
М. Дукщ
65'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
+2
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Р. Борре
Вторая желтая
М. Лакруа
88'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
К. Паредес
84'
Замена
Б. Баку
️️️️
Й. Меле
84'
Желтая карточка
Й. Винд
80'
75'
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Н. Коцца
️️️️
С. Борнау
75'
Желтая карточка
К. Паредес
66'
65'
ГОЛ! 2:2!
Р. Борре
Пас отдал
М. Вайзер
64'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:1!
К. Паредес
Пас отдал
Л. Майер
59'
Замена
М. Арнольд
️️️️
М. Сванберг
57'
Замена
Т. Томаш
️️️️
В. Черны
57'
ГОЛ! 1:1!
В. Черны
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Желтая карточка
М. Лакруа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
(К)
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
1
Филипп Шульце
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
40
Кимо Реккер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-4-2
12
Перван
5
Лакруа
33
Борнау
15
Зесигер
21
Меле
30
Паредес
32
Сванберг
40
Вранкс
14
Майер
18
Черны
19
Винд
4-1-3-2
16
Цеттерер
8
Вайзер
32
Фридль
5
Юнг
13
Велькович
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
2
Деман
33
Дукщ
19
Борре
33
Борнау
31
Коцца
31
Коцца
33
Борнау
21
Меле
17
Баку
17
Баку
21
Меле
32
Сванберг
27
Арнольд
27
Арнольд
32
Сванберг
30
Паредес
13
Каминьски
13
Каминьски
30
Паредес
18
Черны
8
Томаш
8
Томаш
18
Черны
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
19
Борре
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
19
Борре
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
1
Филипп Шульце
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
13
Дуду
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
40
Кимо Реккер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Филипп Шульце
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
40
Кимо Реккер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Леон Опиц
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Фольксваген
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