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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 21 ноября 2015
Вольфсбург
21.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
6 : 0
Завершен
Вердер
11'
А. Гальвез (АГ)
44'
М. Крузе
56'
Виейринья
67'
Ж. Гилявоги
78'
Б. Дост
87'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
ГОЛ! 6:0!
М. Крузе
Пас отдал
А. Шюррле
87'
ГОЛ! 5:0!
Б. Дост
Пас отдал
М. Крузе
78'
Замена
И. Аззауи
️️️️
Д. Калиджиури
76'
70'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Л. Цандер
67'
Замена
Я. Штернберг
️️️️
С. Гарсия
ГОЛ! 4:0!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
А. Шюррле
67'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виейринья
65'
ГОЛ! 3:0!
Виейринья
Пас отдал
М. Шефер
56'
46'
Замена
К. Писарро
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
Виейринья
44'
43'
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Густаво
34'
26'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Гальвез
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
4
Данте
27
Налдо
20
Виейринья
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
20
Калиджиури
12
Дост
10
Крузе
4-1-4-1
1
Видвальд
8
Фритц
6
Гальвез
23
Вестергор
4
Цандер
27
Гриллич
16
Юнузович
31
Бартельс
44
Баргфреде
3
Гарсия
11
Уджа
14
Густаво
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Калиджиури
98
Аззауи
98
Аззауи
20
Калиджиури
20
Виейринья
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Виейринья
3
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
3
Гарсия
4
Цандер
23
Кроос
23
Кроос
4
Цандер
16
Юнузович
14
Писарро
14
Писарро
16
Юнузович
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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