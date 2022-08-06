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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 06 августа 2022
Вольфсбург
06.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
11'
Л. Нмеча
84'
Ж. Гилявоги
21'
Н. Фуллкруг
23'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Вердер
Желтая карточка
Л. Нмеча
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ж. Гилявоги
84'
80'
Замена
О. Бурк
️️️️
Н. Фуллкруг
Замена
М. Крузе
️️️️
Б. Баку
76'
75'
Замена
Ф. Агу
️️️️
М. Вайзер
75'
Замена
Н. Рапп
️️️️
Л. Биттенкурт
69'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Виммер
67'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
О. Мармуш
67'
58'
Желтая карточка
А. Пипер
56'
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
Й. Винд
️️️️
Й. Брекало
56'
Желтая карточка
М. ван де Вен
52'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Сванберг
46'
23'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Дукщ
21'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Й. Стаге
ГОЛ! 1:0!
Л. Нмеча
Пас отдал
П. Виммер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
33
Борнау
5
Лакруа
37
ван де Вен
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
7
Брекало
8
Виммер
14
Нмеча
22
Мармуш
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
5
Пипер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
8
Виммер
13
Каминьски
13
Каминьски
8
Виммер
7
Брекало
19
Винд
19
Винд
7
Брекало
32
Сванберг
23
Гилявоги
23
Гилявоги
32
Сванберг
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
17
Баку
10
Крузе
10
Крузе
17
Баку
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
32
Биттенкурт
6
Рапп
6
Рапп
32
Биттенкурт
8
Вайзер
27
Агу
27
Агу
8
Вайзер
10
Фуллкруг
7
Бурк
7
Бурк
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Бартол Франьич
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Бартол Франьич
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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