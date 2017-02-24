Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 24 февраля 2017
Вольфсбург
24.02.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
19'
Б. Майорал
10'
С. Гнабри
18'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
М. Арнольд
86'
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
С. Гнабри
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Треш
81'
75'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
М. Эггештайн
Замена
П. Нтеп
️️️️
Б. Майорал
74'
69'
Желтая карточка
Ф. Видвальд
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Дидави
63'
60'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Ф. Бартельс
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Бартельс
ГОЛ! 1:2!
Б. Майорал
Пас отдал
Д. Дидави
19'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
38
Хорн
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
16
Блащиковски
10
Малли
10
Дидави
9
Майорал
4-4-1-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
22
Сане
13
Велькович
4
Мойсандер
31
Бартельс
4
Бауэр
8
Эггештайн
16
Юнузович
7
Гнабри
10
Крузе
28
Треш
31
Герхардт
31
Герхардт
28
Треш
9
Майорал
29
Нтеп
29
Нтеп
9
Майорал
10
Дидави
27
Гомес
27
Гомес
10
Дидави
31
Бартельс
11
Кайнц
11
Кайнц
31
Бартельс
8
Эггештайн
27
Гриллич
27
Гриллич
8
Эггештайн
7
Гнабри
14
Писарро
14
Писарро
7
Гнабри
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Вольфсбург
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+