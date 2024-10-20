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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 20 октября 2024
Вольфсбург
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 4
Завершен
Вердер
19'
Т. Томаш
79'
Й. Меле
45+5'
М. Вайзер
51'
Ф. Агу
67'
М. Дукщ
72'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Вердер
90'
+5
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
87'
Желтая карточка
О. Деман
84'
Замена
К. Топп
️️️️
М. Груль
84'
Замена
О. Деман
️️️️
Х. Малатини
84'
Замена
Д. Кен
️️️️
Ф. Агу
ГОЛ! 2:4!
Й. Меле
79'
Замена
Й. Меле
️️️️
Й. Винд
78'
72'
ГОЛ! 1:4!
М. Груль
Пас отдал
М. Дукщ
Красная карточка
П. Виммер
68'
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Дукщ
Пас отдал
М. Вайзер
Замена
К. Фишер
️️️️
Б. Баку
65'
Замена
П. Виммер
️️️️
К. Кулиеракис
65'
51'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Агу
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Вайзер
Пас отдал
М. Дукщ
Желтая карточка
М. Арнольд
42'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
42'
23'
Замена
А. Пипер
️️️️
Э. Юнг
ГОЛ! 1:0!
Т. Томаш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-1-3
25
Грабара
3
Вавро
33
Борнау
3
Кулиеракис
17
Баку
27
Арнольд
6
Озкан
13
Каминьски
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
5
Юнг
32
Фридль
6
Малатини
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
10
Шмид
32
Биттенкурт
18
Груль
33
Дукщ
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
19
Винд
21
Меле
21
Меле
19
Винд
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
3
Кулиеракис
8
Виммер
8
Виммер
3
Кулиеракис
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Юнг
5
Пипер
5
Пипер
5
Юнг
6
Малатини
2
Деман
2
Деман
6
Малатини
18
Груль
9
Топп
9
Топп
18
Груль
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Уэсли Аде
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Офсайды
4
0
Количество передач
387
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.08
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Фольксваген
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