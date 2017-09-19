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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 19 сентября 2017
Вольфсбург
19.09.2017, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
28'
Д. Ориги
56'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
Желтая карточка
И. Камачо
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Т. Делэни
50'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
43'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
Пас отдал
П. Нтеп
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-3-2-2
1
Кастелс
31
Кнохе
2
Верхаг
2
Удуохай
31
Герхардт
27
Арнольд
4
Камачо
10
Дидави
10
Малли
29
Нтеп
27
Ориги
4-1-4-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Гондорф
4
Бауэр
8
Эггештайн
31
Бартельс
11
Кайнц
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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