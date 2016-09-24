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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 24 сентября 2016
Вердер
24.09.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
86'
Л. Ти
90+1'
Т. Гебре Селасси
69'
Р. Бауэр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
ГОЛ! 2:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Н. Шмидт
90'
+1
Замена
Л. Фрёде
️️️️
И. Хайрович
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ти
Пас отдал
С. Гнабри
86'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
К. Фритц
76'
Замена
Л. Ти
️️️️
У. Манне
73'
72'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Я. Хорн
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Бауэр
62'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
З. Юнузович
61'
49'
Желтая карточка
Я. Хорн
45'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
П. Зегуйн
40'
Желтая карточка
П. Зегуйн
26'
Желтая карточка
Д. Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-1-2-2-1
33
Дробны
8
Фритц
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
16
Юнузович
4
Бауэр
20
Хайрович
7
Гнабри
47
Манне
4-1-3-1-1
1
Кастелс
2
Вольшайд
20
Виейринья
25
Брума
38
Хорн
27
Арнольд
16
Блащиковски
31
Герхардт
30
Зегуйн
7
Дракслер
27
Гомес
8
Фритц
31
Шмидт
31
Шмидт
8
Фритц
20
Хайрович
16
Фрёде
16
Фрёде
20
Хайрович
47
Манне
9
Ти
9
Ти
47
Манне
16
Блащиковски
27
Энрике
27
Энрике
16
Блащиковски
30
Зегуйн
20
Калиджиури
20
Калиджиури
30
Зегуйн
38
Хорн
13
Родригес
13
Родригес
38
Хорн
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
Главный тренер
Александер Нури
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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