Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 2.05

01 ноября 2025 9:09
Краснодар - Спартак
02 нояб. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Краснодара»
Сделать ставку

Главный матч тура пройдeт на «Ozon Арене» и обещает стать украшением выходных. «Краснодар» борется за лидерство в РПЛ, демонстрируя железную дисциплину в обороне и высокую результативность. «Спартак» же постепенно стабилизирует игру, но всe ещe далeк от оптимальной формы и часто теряет концентрацию в концовках.

«Краснодар»

Команда продолжает идти по чемпионату мощно и уверенно. После побед над «Ахматом» (2:0), «Динамо Махачкала» (2:0) и «Рубином» (1:0) чeрно-зелeные держат серию из пяти побед подряд. Особенно впечатляет статистика обороны – ни одного пропущенного мяча в последних шести матчах. «Краснодар» активно использует короткие розыгрыши, быстрые переходы через центр и диагонали на фланги. Сперцян с 6 мячами остаeтся лидером по результативности и ключевым элементом позиционной атаки. У команды высокий процент владения и чeткая структура – редкость по меркам РПЛ. На домашнем стадионе «быки» играют с особым напором, забивая первыми в большинстве матчей.

«Спартак»

Москвичи пока не могут найти стабильность, но по-прежнему опасны в атаке. После победы над «Оренбургом» (1:0) красно-белые идут шестыми, имея 22 очка. Команда забивает в 18 матчах подряд, а средняя результативность – почти 2 гола за игру. Однако оборонительные проблемы остаются: шесть пропущенных мячей в пяти последних встречах. Лидером остаeтся Фернандеш (5 голов), вокруг которого строится большинство атак. В выездных матчах «Спартак» часто теряет плотность в обороне и отдаeт инициативу, что против «Краснодара» может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Краснодар»

  • 2-е место, 29 очков
  • Победы в 5 последних матчах
  • Не пропускает 6 игр подряд
  • В последних 5 матчах: 8 забито, 0 пропущено
  • Сперцян – 6 голов

«Спартак»

  • 6-е место, 22 очка
  • Забивает в 18 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 9 забито, 6 пропущено
  • Пропускает в среднем 1.20 за игру
  • Фернандеш – 5 голов

Личные встречи
33% (12)
6% (2)
61% (22)
51
Забитых мячей
72
1.42
В среднем за матч
2
4:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
0 : 3
01.12.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
0 : 3
19.10.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
1 : 0
11.05.2024
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Спартак
2 : 3
01.11.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
2 : 0
02.09.2023
Спартак
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 2
27.07.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
4 : 3
24.04.2023
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
0 : 4
06.02.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
1 : 4
23.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
1 : 2
13.03.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 1
20.11.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6 : 1
07.03.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 3
24.10.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
0 : 1
09.03.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
2 : 1
06.10.2019
Спартак
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
Спартак
1 : 2
04.07.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 1
03.03.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
0 : 1
18.08.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1 : 4
18.11.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
2 : 0
31.07.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
2 : 2
05.03.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2 : 0
21.08.2016
Краснодар
Товарищеские матчи,
Краснодар
2 : 1
08.02.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3 : 2
22.11.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
0 : 1
26.07.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 3
08.03.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
4 : 0
14.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Краснодар
4 : 0
22.03.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак
3 : 2
25.09.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
0 : 1
18.05.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
2 : 0
11.11.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
2 : 4
25.09.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
4 : 0
21.05.2011
Краснодар
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
2 : 1
20.04.2011
Краснодар
Россия. Кубок, 1/16 финала
Краснодар
1 : 2
15.07.2009
Спартак
Показать все

Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»

«Краснодар» подходит к игре в идеальной форме и выглядит самым сбалансированным клубом чемпионата. Сильная оборона, грамотное движение мяча и вариативность атак создают впечатление команды, готовой к борьбе за чемпионство. «Спартак» опасен впереди, но его нестабильность в защите и зависимость от отдельных эпизодов играют против него. Гости вряд ли смогут сохранить ворота сухими, а против прессинга и комбинаций хозяев им будет сложно выстоять на протяжении всего матча. «Краснодар» сейчас увереннее и выглядит фаворитом, но учитывая атакующий стиль обеих сторон, встреча обещает быть результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

2.05
Победа «Краснодара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Другие прогнозы
02.11.2025
12:00
1.82
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург - Сочи
Обе команды забьют
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 