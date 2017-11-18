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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 18 ноября 2017
Краснодар
18.11.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
88'
В. Классон
8'
Л. Адриано
28'
З. Луиш
86'
Л. Адриано
90'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
90'
ГОЛ! 1:4!
К. Промес
Пас отдал
З. Луиш
ГОЛ! 1:3!
В. Классон
Пас отдал
М. Перейра
88'
86'
ГОЛ! 0:3!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
Замена
Р. Лаборде
️️️️
К. Рамирес
80'
78'
Желтая карточка
М. Пашалич
67'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Мельгарехо
66'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Д. Глушаков
66'
Травма
Л. Мельгарехо
65'
Травма
Д. Глушаков
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Шишкин
64'
Желтая карточка
С. Петров
60'
Желтая карточка
Р. Шишкин
58'
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ещенко
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Подберезкин
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Адриано
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Краснодар
1
Антон Федюшкин
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-1-2-2-1
88
Синицын
2
Рамирес
27
Грицаенко
4
Гранквист
98
Петров
49
Шишкин
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
92
Подберезкин
90
Смолов
4-1-1-2-2
57
Селихов
38
Ещенко
14
Джикия
35
Таски
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Промес
4
Адриано
29
Зе Луиш
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
2
Рамирес
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Рамирес
49
Шишкин
94
Вандерсон
94
Вандерсон
49
Шишкин
88
Глушаков
8
Самсонов
8
Самсонов
88
Глушаков
38
Ещенко
47
Зобнин
47
Зобнин
38
Ещенко
10
Мельгарехо
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Мельгарехо
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Краснодар - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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