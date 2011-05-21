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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 21 мая 2011
Спартак
21.05.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Краснодар
28'
Ари
50'
А. Дзюба
62'
А. Дзюба
90+2'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
ГОЛ! 4:0!
Ари
Пас отдал
К. Комбаров
+2
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Е. Макеев
Замена
К. Комбаров
️️️️
Э. МакГиди
Замена
А. Кульчий
️️️️
Р. Воробьев
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
Д. Комбаров
️️️️
П. Яковлев
Замена
М. Комков
️️️️
А. Михеев
Замена
И. Пикущак
️️️️
Ю. Мовсисян
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
Ари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-2-2
12
Заболотный
30
Кудряшов
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
80
Ибсон
7
Шешуков
46
МакГиди
91
Яковлев
39
Ари
22
Дзюба
4-5-1
1
Городов
22
Враньеш
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
50
Татарчук
18
Дринчич
84
Воробьев
26
Абреу
90
Михеев
14
Мовсисян
91
Яковлев
23
Комбаров
23
Комбаров
91
Яковлев
34
Макеев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Макеев
46
МакГиди
9
Комбаров
9
Комбаров
46
МакГиди
84
Воробьев
24
Кульчий
24
Кульчий
84
Воробьев
90
Михеев
10
Комков
10
Комков
90
Михеев
14
Мовсисян
10
Пикущак
10
Пикущак
14
Мовсисян
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Спартак - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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