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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 03 марта 2019
Спартак
03.03.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
14'
З. Луиш
25'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
90'
+4
Вторая желтая
А. Мартынович
Желтая карточка
Н. Рассказов
90'
+1
Замена
Д. Глушаков
️️️️
С. Ханни
82'
81'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Вандерсон
76'
Желтая карточка
Ари
67'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Перейра
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Адриано
64'
Травма
Л. Адриано
63'
61'
Замена
Ари
️️️️
М. Сулейманов
52'
Желтая карточка
Ш. Каборе
49'
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Ломовицкий
44'
Травма
А. Ломовицкий
42'
Желтая карточка
С. Ханни
32'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
К. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Айртон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
ПП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
3-3-2-2
57
Селихов
6
Айртон
16
Боккетти
14
Джикия
94
Ханни
99
Гулиев
47
Зобнин
11
Ломовицкий
15
Рассказов
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-1-3-1-1
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
5
Фьолусон
2
Рамирес
77
Каборе
94
Вандерсон
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
93
Сулейманов
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
94
Ханни
88
Глушаков
88
Глушаков
94
Ханни
4
Адриано
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Адриано
94
Вандерсон
7
Скопинцев
7
Скопинцев
94
Вандерсон
10
Перейра
8
Ольссон
8
Ольссон
10
Перейра
93
Сулейманов
39
Ари
39
Ари
93
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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