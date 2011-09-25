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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 25 сентября 2011
Краснодар
25.09.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Спартак
39'
Е. Шипицин
50'
Е. Шипицин
33'
Э. Эменике
37'
А. Дзюба
44'
Д. Де Зеув
74'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
Кариока
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Михеев
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Комбаров
Замена
Р. Мигел
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Шипицин
Замена
Ари
️️️️
Э. МакГиди
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:3!
Е. Шипицин
Пас отдал
Н. Марков
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 1:3!
Д. Де Зеув
Пас отдал
Э. Эменике
ГОЛ! 1:2!
Е. Шипицин
Пас отдал
Жоаозиньо
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
Пас отдал
К. Комбаров
Желтая карточка
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
(К)
ОП
25
Евгений Шипицин
ОП
26
Марсио Абреу
АП
90
Андрей Михеев
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ОП
5
Кариока
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
59
Максим Ермаков
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
4-2-3-1
1
Городов
33
Анджелкович
14
Мартынович
4
Тубич
13
Марков
18
Дринчич
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
26
Абреу
90
Михеев
20
Марцваладзе
4-2-1-1-2
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
5
Рохо
34
Макеев
6
Де Зеув
5
Кариока
23
Комбаров
46
МакГиди
10
Эменике
22
Дзюба
26
Абреу
17
Мигел
17
Мигел
26
Абреу
25
Шипицин
21
Ерохин
21
Ерохин
25
Шипицин
90
Михеев
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Михеев
6
Де Зеув
92
Брызгалов
92
Брызгалов
6
Де Зеув
34
Макеев
7
Козлов
7
Козлов
34
Макеев
46
МакГиди
39
Ари
39
Ари
46
МакГиди
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
80
Родри
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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