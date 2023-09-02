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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 02 сентября 2023
Краснодар
02.09.2023, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
39'
Д. Кордоба
84'
Э. Сперцян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Спартак
Желтая карточка
К. Боржес
90'
+6
Замена
К. Ленини
️️️️
Н. Кривцов
90'
+1
86'
Желтая карточка
Х. Медина
85'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Д. Денисов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Сперцян
84'
82'
Желтая карточка
А. Селихов
Замена
А. Кокшаров
️️️️
О. Олусегун
80'
Замена
К. Боржес
️️️️
Д. Кордоба
80'
73'
Замена
С. Бабич
️️️️
Г. Джикия
63'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
63'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
О. Олусегун
58'
46'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Умяров
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Л. Оласа
39'
Желтая карточка
Д. Кордоба
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
11
Жоау Батчи
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Квинси Промес
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Тео Бонгонда
РФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
15
Оласа
6
Алонсо
3
Тормена
82
Волков
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-1-1-3
57
Селихов
97
Денисов
14
Джикия
4
Дуарте
5
Рябчук
18
Умяров
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Бонгонда
7
Соболев
10
Промес
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
9
Кордоба
20
Боржес
20
Боржес
9
Кордоба
6
Олусегун
90
Кокшаров
90
Кокшаров
6
Олусегун
14
Джикия
6
Бабич
6
Бабич
14
Джикия
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
97
Денисов
11
Мелешин
11
Мелешин
97
Денисов
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Краснодар - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ozon Арена
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